شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نحتاج إلى 8 ملايين جرعة لتطعيم طلاب الثانوية العامة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة للبدء في تطعيم طلاب المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي، قائلًا: هنعلن عن تطعيم الطلاب في وقته في حال توفرت الجرعات الكاملة لعدد الطلاب.

واضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن الوزارة بحاجة إلى 8 مليون جرعة من تطعيمات كورونا لتلقيح طلاب الثانوية العامة.

وأكد أن الدولة لن تعطل العملية التعليمية ما دامت الأمور تحت السيطرة ولا يوجد خطر حقيقي على الطلاب، قائلا: التعليم منتظم خلال هذا العام.. ويا ريت نثق أن الدولة لديها خبراء وأساتذة وقيادة سياسية تقييم الأوضاع وحريصة على كل طفل ومعلم وطالب، مشيرًأ إلى أن اللجنة العليا لمكافحة كورونا سمحت بانتظام الدراسة لأنها ترى أن الأوضاع تحت السيطرة.