شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الحصول على لقاح كورونا شرط التواجد بالحرم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن الجامعات تستعد للعام الجامعى الجديد، من خلال تنظيم حملات موسعة لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا حيث تم تنفيذ مراكز تطعيم على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة تتجاوز الـ302 مركز للتطعيم بلقاح كورونا، على مستوى 60 جامعة حكومية وخاصة لافتا إلى أنه يتم تطعيم حوالى 36 ألف جرعة يوميا.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى شدد خلال اجتماعه الأخير على أنه يشترط أن يكون دخول الطلاب الحرم الجامعى بشهادة التطعيم من لقاح كورونا.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة لتوفير لقاح كورونا للطلاب بالإضافة إلى التوافق حول تسجيل الشهادات الخاصة بالتطعيم مجانا، بالإضافة إلى السماح بإضافة خانة طالب جامعى بموقع وزارة الصحة لتسجيل التطعيم للقاح كورونا وذلك للإسراع فى حصول الطالب على اللقاح خلال 24 ساعة بأقرب مركز تطعيم لموقعه الجغرافى.

وناشد الدكتور عادل عبد الغفار طلاب الجامعات بالإسراع فى تسجيل طلبات الحصول على لقاح كورونا مع بداية العام الجامعى، مؤكدا أن العام الدراسى الجديد سيكون حضوريا كما كان معتاد قبل جائحة كورونا.