شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن نقل تبعية معلمى التربية الرياضية إلى الإدارة العامة للتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد ما يمنع من نقل تبعية معلمى وموجهى التربية الرياضية إلى الإدارة العامة للتنسيق بقطاع التعليم العام بالوزارة أسوة بمعلمى وموجهى المواد الأساسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسى 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التى تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتى تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائى والإعدادى والثانوي).

ونص الكتاب الدورى على فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين وذلك من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز فى الحالات القصوى عن طريق السادة الموجهين.

وأشار الكتاب الدورى إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرًا خلال العام المالى الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ فى الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلًا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.