شلل مروري بكورنيش النيل بالمعادي وتحويلات مرورية لتخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شهد طريق كورنيش النيل المعادي المؤدي إلى وسط القاهرة، منذ قليل، حالة من الازدحام بسبب تكدسات السيارات.

فيما شهد الاتجاه المقابل بطريق كورنيش النيل بعض الكثافات المرورية؛ ولكن بشكل أقل حدة.

وعقب تعدد الشكاوى من تكدس الحركة المرورية، انتقل رجال المرور؛ للعمل على سحب الكثافات، وتسيير حركة السيارات، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخرى.

وطالبت الإدارة العامة لمرور القاهرة، باتباع اللافتات والعلامات الإرشادية بالمكان، والتوجه للتحويلات المرورية لتخفيف الأحمال عن المنطقة.

وكانت الإدارية العامة للمرور، أعلنت أنه بداية من منتصف ليل 1 أكتوبر ولمدة 30 يومًا، سيتم تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبي باتجاه مطلع الدائري، ليستكمل طريق الكورنيش اتجاه المعادي، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبري النيل بدراوي فمطلع الدائري باتجاه الجيزة.

يأتي ذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع الأوتوستراد بالقاهرة، مما يستلزم غلق مطلع الدائري الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية؛ لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبري الدائري.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.