الأم جثة والزوج والابن خلف القضبان.. سر طلقة عصفت بأسرة كاملة في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن مفاجأة في مصرع ربة منزل بطلقة طائشة من سلاح زوجها بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من العميد أحمد خلف رئيس مباحث القطاع بوفاة سيدة داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع الموت إثر تلقيها طلقة خرطوش.

شكل العقيد تامر صالح مفتش فرقة شرق الجيزة، فريق بحث تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وتنسيقا مع وحدة مباحث المركز.

جهود البحث والتحري التي قادها القمدم محمد العشري رئيس مباحث الصف توصلت إلى أنه أثناء عبث نجل المتوفاة بسلاح ناري "بندقية خرطوش" ملك والده "خفير" خرجت طلقة بالخطأ استقرت في بطن والدته، ونقلت إلى المستشفى حتى فارقت الحياة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبيان أحمد عز الدين ومحمود عبد العليم معاوني مباحث الصف من ضبط الأب (لحيازته سلاح بدون ترخيص) ونجله بتهمة القتل الخطأ وبحوزتهما السلاح المستخدم.

أمام اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أقر الابن بصحة التحريات معللا السبب "ماكنش قصدي".

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.