ضبط 3 عاطلين لسرقتهم "توك توك" من صاحبه بالإكراه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بالإكراه، وإخفائها في حلوان، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك")، بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم، استوقفه شخصان بدعوى توصيلهما، وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحدهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه واستوليا منه على مركبة "التوك توك" - مزودة بجهاز تتبع - كرهًا عنه ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إخفاء الدراجة المستولى عليها بدائرة القسم، وضبطها وتم تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما (كيس بلاستيك بداخله كمية من مسحوق الشطة المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهما بإخفاء مركبة "التوك توك" لدى صديقهما (سائق - مقيم بدائرة القسم)، حيث تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان ومركبة "التوك توك"، واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.