"دعاء" تطلب الخلع: "جوزي بيسبني أنام لوحدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "دعاء. ط"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها؛ مبررة طلبها "جوزي بيرجع من الشغل ينام ويسبني أنام لوحدي".

قالت "دعاء" 38 سنة: تزوجت منذ 9 سنوات من "طارق. أ" 43 سنة -مهندس- ولدينا طفلين 5 و8 سنوات، وبعد وفاة والدي كرثت كامل حياتي لخدمة أسرتي.

أضافت دعاء: منذ 5 شهور أصبح زوجي يخرج في الصباح ويعود من العمل مساءً "بيرجع ياكل وينام على طول"، حتى أنه لم يعد يجلس مع أطفاله نهائيًا، ورغم انتظاري له طوال اليوم للحديث عن احتياجات الأولاد، "كل ما نقعد مع بعض بينام وانا بكلمه وبيسبني أنام لوحدي".

أشارت "الزوجة": تحدثت مع زوجي أكثر من مرة بشأن غضبي من طريقته ولكن دون فائدة؛ "كل مرة بيقولي لما ارجع بالليل هسمعك".

استكملت الزوجة: زوجي لم يتغير ويكرر نفس تصرفاته، حتى شعرت أنه لم يعد يرغب في سماع صوتي بالمنزل، فاقترح ذهابي إلى منزل شقيقي لمدة يومين لتخفيف الضغط بالمنزل، وبالفعل ذهبت إلى منزل شقيقي لمدة أسبوع ولم يفكر خلاله هذه المدة في الاطمئنان علينا.

أوضحت دعاء: بعد عودتي للشقة اكتشفت أن زوجي يُرتب للزواج من أخرى، فقررت اللجوء إلى القضاء لخلعه ردًا لكرامتي، وبالفعل أقمت دعوى خلع حملت رقم 2490 لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.