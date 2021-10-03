تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في عين شمس 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة الشقق السكنية، وكلفت النيابة بإرسال التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بقيام عاطل "مسجل خطر" بسرقة المساكن والشقق السكنية بأسلوب التسلق، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه لعدد من وقائع سرقات المساكن، وأنه وراء سرقة 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات المستولى عليها، واتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.