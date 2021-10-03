​تبدأ اليوم.. الأنبا مكاريوس يصدر تعليمات جديدة بشأن مواجهة كورونا في كنائس المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أصدر الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، بيانًا يتضمن تعليمات جديدة بشأن تفشي فيروس كورونا، وذلك إلحاقا بالبيان الصادر يوم السبت 18 سبتمبر 2021، بشان ما يجب اتخاذه من تدبيرات لمواجهة الموجة الرابعة من وباء کورونا.

وتضمنت التعليمات الجديدة التي أصدرها الأنبا مكاريوس بالاتفاق مع مع مجمع الآباء الكهنة، والذين تم التواصل مع جميعهم، وكثير من الأطباء والصيادلة، الآتي:

1- التشديد على ضرورة أخذ اللقاح الواقي من الإصابة بفيروس كورونا.

2- جعل ارتداء الكمامة شرطا لدخول الكنيسة، وسوف يقوم خدام الكشافة بالتعاون في ذلك.

3- استمرار تخفيض نسبة الحضور في القداسات والاجتماعات إلى ۵۰٪ (خمسين بالمئة) من عدد المقاعد بالكنيسة، مع إمكانية استخدام كل المساحات المتاحة، وتوزيع الشعب علىالقداسات خلال أيام الأسبوع. كما يمكن توزيع التربية الكنسية على أكثر من يوم.

4- تقليل وقت القداس إلى ساعة ونصف، وكذلك تقليل الوقت في بقية الاجتماعات.

5- استمرار إيقاف جميع الرحلات والمؤتمرات ولقاءات اليوم الواحد، باستثناء ما هو داخل الإيبارشية فقط.

6- تخفيض عدد المقاعد في قاعات العزاء إلى نفس النسبة (50% من سعة القاعة) مع التأكيد على ذلك عند الحجز.

7- لا مانع من افتقاد المرضى فقط ومناولتهم (باستثناء مرضی کورونا).

8- استمرار إقامة صلوات الثالث بالكنيسة مع الالتزام بالنسبة المقررة.

9- على كل من يشعر بأية أعراض الوبأ - مهما كانت بسيطة- أن يمتنع عن المجيء إلى الكنيسة، حتى تمام الشفاء.

10- التشديد على الإجراءات الاحترازية (التباعد- الكمامة- قياس الحرارة المطهرات).

وأوضح الأنبا مكاريوس أنه تقرر العمل بهذه القرارات بدءا من اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021م، وحتى السبت 11 أكتوبر 2021م، حيث يعاد تقييم الوضع طبقا للمستجدات. راجين من أبناء الكنيسة مساعدة الآباء الكهنة في الالتزام بهذه التعليمات.

واختتم قائلاً: "حفظ الله الجميع من كل شر وسوء، طالبين الشفاء للمرضى وراحة في الفردوس للمتنيحين، بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني".

​