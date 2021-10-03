​"في أبهى صوره".. الجيزة تنشر فيديو تطوير طريق المريوطية بعد التخطيط الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، فيديو لطريق المريوطية عقب تطويره، معلقة: "في أبهى صوره بعد إجراء التخطيط المروري للبر الغربي".

بدأت محافظة الجيزة التخطيط المروري لطريق البر الغربي لطريق المريوطية، الذي تم الانتهاء من أعمال رصفه وتطويره بطول حوالي 4 كيلومترات وجاري أعمال التخطيط المروري للطريق بعد الانتهاء من إنشاء أرصفة المشاة وتركيب أعمدة الإنارة والنخيل لإضفاء المظهر الجمالي على الطريق.

وكلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال التخطيط المروري للطريق لتتكامل التنسيق العام للطريق، الذي تغير بالكامل.

لمشاهدة الفيديو: