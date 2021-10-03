المجلس الثقافى البريطانى والأزهر يحتفلان ببرنامج "مجموعات عمل مدرسى الأزهر"

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القاهرة - سامية سيد - احتفل المجلس الثقافى البريطانى والأزهر ببداية مرحلة جديدة من برنامج "مجموعات عمل مدرسى الأزهر" بعد المرحلة الأولى من البرنامج فى ظل الشراكة الاستثنائية المستمرة بين الطرفين.

وحضر الاحتفالية الدكتور سلامه داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور عبد الدايم نُصير مستشار الإمام الأكبر لشئون التعليم والثقافة وإليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى وممثلين عن كل من المجلس الثقافى البريطانى والأزهر، بالإضافة إلى مدربى المعلمين ومعلمى اللغة الإنجليزية بالأزهر.

ويعتبر برنامج مجموعات عمل مدرسى الأزهر (AATAGs) برنامج لبناء القدرات يقوم على تنفيذه كل من المجلس الثقافى البريطاني والأزهر فى جميع محافظات مصر، ويهدف إلى تطوير مهارات اللغة الإنجليزية والمعرفة التربوية بالإضافة إلى محو الأمية الرقمية لمعلمى اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية فى مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوي.

وصرحت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى، "إن الشراكة بين المجلس الثقافى البريطانى والأزهر هى شراكة ناجحة وميمونة، فمنذ أن بدأت فى عام 2008 تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأوضح المركز الثقافى البريطانى أن التعاون فى عدد لا يحصى من أنشطة التعلُّم والتعليم الناجحة والمؤثرة واليوم يتم توسيع نطاق هذا البرنامج لزيادة عدد المعلمين والمدربين المستفيدين من ورش العمل، ليصل إلى أكثر من 200 مدرب للمُعلمين وأكثر من 4000 مُعلم في جميع محافظات مصر ".

من جانبه أشاد الدكتور سلامه داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون المثمر بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافى البريطانى فى مجال تعليم وتدريس اللغة الإنجليزية على صعيدى طلاب الأزهر الشريف، ومعلميه، موضحا أن هذا الجهد الذى نحن بصدد الدفع فى اتجاه استمراره ودعمه هو ركن أصيل من أركان عملية التعليم التى لا تتوقف عند تلقين الطلاب العلم، بل تهدف إلى جانب ذلك إلى تنمية مهارات المعلم ورفع كفاءته ليظهر أثرها على مستوى الطلاب وفى انتظام العملية التعليمية.

وتطرقت الاحتفالية إلى الشراكة بين المجلس الثقافى البريطانى والأزهر، حيث سلطت الضوء على بعض الإنجازات التى نتجت عن هذا التعاون المثمر مثل؛ مركز الأزهر لتعليم اللغة الإنجليزية والذى خدم أكثر من 2300 طالب، وإدارة برنامج المنح الدراسية للماجستيروالدكتوراه فى المملكة المتحدة لعدد 9 من معلمى وطلاب الأزهر للدراسة فى المملكة المتحدة، فضلًا عن دعم جامعة الأزهر فى تصميم العديد من البرامج التدريبية لطلاب كلية الدراسات الإسلامية.