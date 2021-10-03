شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل التعديات بطريق المنصورية تمهيدا لرصفه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة إزالة التعديات بطريق المنصورية تمهيدا لرصفه وتطويره، ضمن تنفيذ خطط تطوير المحاور المرورية وفتح شرايين مرورية جديدة، و في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالقيام بتطوير ورصف عددا من المحاور وإزالة التعديات علي الطريق العام وتوسعتها.

ونفذت محافظة الجيزة اليوم من خلال مركز ومدينة كرداسة بإزالة التعديات علي طريق المنصورية والتي شملت أرصفه ومنشأت خشبيه وأسوار وتاندات ومشتل مخالف وذلك بدءاً من منطقة كفر غطاطي وجاري الاستكمال بطول ٤ كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ .

يذكر ان محافظ الجيزة قد تفقد منذ أيام الطريق للوقوف علي الحاله العامة ووجه بالبدء في أعمال تطويره لما له من أهمية مرورية .