شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يتلقى التهنئة من نظيرته الليبية بمناسبة يوم القضاء المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة، نظيرته الليبية السيدة حليمة اليوسفي، وزيرة العدل بالجمهورية العربية الليبية، التى قدمت التهنئة له بمناسبة يوم القضاء المصرى، الذى يوافق الأول من أكتوبر من كل عام.

واستعرض الوزيران خلال اجتماعهما سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، كما بحثا الاتفاقات الثنائية، وأخصها اتفاقية التعاون بين مركز الدراسات القضائية في مصر والمعهد العالى للقضاء بليبيا، وكذا اتفاقية التعاون القضائى فى المواد المدنية والجزائية الموقعة بين حكومة البلدين الشقيقين.

كما ناقش الوزيران سبل تفعيل اتفاقيه التعاون القضائي وكذلك فتح آفاق جديدة للاستفاده من الخبرات المصريه .