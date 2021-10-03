أكاديمية البحث العلمى تفتح باب التقدم لمنح علماء الجيل القادم لأوائل الخريجين

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم للدورة الثامنة من "برنامج منح علماء الجيل القادم" لعام2021، والتى أطلق عليها دفعة الراحلة الدكتورة سامية التمتامي.

وفي بيان صادر عن الأكاديمية، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية تسخر كافة إمكاناتها للمعاونة فى بناء الإنسان المصري وتأهيل الكوادر العلمية الشابة من أوائل الخريجين المتميزين والمعاونة في بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والبينية والتكنولوجيات البازغة وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والمنح المعلن عنها تأتى ضمن الخطة التنفيذية الثانية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 2018-2022، والتى تركز على تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى وبناء قاعدة علمية ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتنمية أقاليم مصر الحدودية وبناء كوادر شابة فى إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وسياسات الملكية الفكرية.

وأشار صقر إلى أن الجديد فى هذه الدورة هو أنه تم مضاعفة القيم المالية للمنحة حيث تصل فى هذه الدورة 220 ألف جنيه للمنحة الواحدة شاملة مكافأة شهرية للطالب للتفرغ للدراسة وتكاليف البحث ورسوم التسجيل لدرجة الماجستير والتدريب والمشاركة فى المؤتمرات العلمية الدولية المتخصصة، ويبلغ عدد المنح التى ستوفرها الأكاديمية خلال هذه الدورة 175 منحة على أساس تنافسى، وهذا يعنى أن شرط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل هو شرط للتقدم وليس شرط قبول.

وأضاف صقر، أن مجالات المنح تشمل الصحة والدواء (الطب الشخصى والدقيق والجزيئي، الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة الجينية، البحوث الإكلينيكية وقبل الإكلينيكية- طرق جديدة لتوصيل الدواء) والعلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء والجيولوجيا والبيولوجي) والعلوم البينية والمتلاقية (البيوتكنولوجى- النانوتكنولوجى- المعلوماتية الحيوية- الفيزياء الحيوية)، والعلوم التطبيقية (البيئة والزراعة والغذاء وصون الطبيعة)، والعلوم الهندسية (الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية ومعالجة المياه وترشيد وتخزين الطاقة والعمران الأخضر والإنتاج النظيف)، وعلوم الحاسب (الحساب العلمى- معالجة البيانات الكبيرة- الذكاء الاصطناعى – الأمن السيبرالى-)، والدراسات المستقبلية ( السكانية - التغيرات المناخية- مستقبل الطاقة والمياه والغذاء- التصحر- التنبؤات وإدارة المخاطر)، والعلوم الاجتماعية والفنون والاداب (الرسوم المتحركة، الهوية، التراث الشعبى والثقافى- الخيال العلمى)، والعلوم الاقتصادية (سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، نقل وتسويق التكنولوجا، والاستثمار المخاطر، الملكية الفكرية )، وكل مجالات الصناعة (بشرط الحصول على خطاب من الشركة موضحا به النقطة البحثية أو البحوث والتطوير والابتكار الذى ترغب الشركة فى تنفيذه لتطوير منتجاتها أو زيادة قدرتها التنافسية، ولن تتحمل الشركة أى تكلفة مالية بشرط الالتزام والرغبة الحقيقية فى الاستفادة من البحث العلمى وتطبيقاته للنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلى).

وعلى الراغبين اختيار مكان تنفيذ المنحة من بين كل الجامعات الحكومية وكل المراكز والمعاهد البحثية وجامعات زويل والنيل والمصرية اليابانية (بشرط إجتياز اختبارات القبول بهذه الجامعات)، وكل مراكز البحوث والتطوير بالصناعات الوطنية مثل على سبيل المثال لا الحصر الشركة الوطنية للانتاج الحيوانى- مدينة الدواء المصرية- شركات قطاع الأعمال- الهيئة العربية للتصنيع- مصانع الانتاج الحربى- القطاع الخاص المصرى...الخ). المنح على أساس تنافسى طبقا للمجموع التراكمى فقط وفى حالة التساوى بين الطلاب سيتم النظر فى معايير مفاضلة أخرى مثل درجة إجادة اللغة الانجليزية- خطابات قبول من الجهة التى يرغب الطالب فى تنفيذ المنحة فيها).