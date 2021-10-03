شكرا لقرائتكم خبر عن السباح العالمى سيد باروكى يعبر قناة السويس الثلاثاء لدخول جينيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة قناة السويس، تنظيم فعالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وهي فعالية رياضية خاصة للسباحة في قناة السويس الجديدة بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم، بعبور السباح العالمى سيد الباروكى، قناة السويس بعد غد الثلاثاء، ضمن احتفالات السادس من أكتوبر.

وتشمل الفعالية قيام السباح العالمى سيد الباروكي، بالسباحة في قناة السويس الجديدة تمهيدًا لتسجيل المحاولة ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول سباح يعبر القناة الجديدة بزعانف المونو وأول سباح يعبر بين قارتين آسيا وأفريقيا، وذلك بعد غد الثلاثاء.

وقال سيد الباروكى في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن العالم سيكون على موعد بعد غد الثلاثاء، مع حدث عالمى كبير سيغير فى قواعد التحدى وتاريخ السباحة، مؤكدًا استعداده لعبور قناة السويس الجديدة، لأول مرة من خلال سباحة زعانف المانو، وهو التحدى الذى يتم لأول مرة على أرض مصر ويضع قناة السويس على خريطة السباحة العالمية وضمن خطط السباحين العالمين الذين يخوضون تحدى عبور المانش، خاصة أن قناة السويس مانع مائى أقوى وأطول من المانش.

ومن المقرر أن تعقد قناة السويس مؤتمرا صحفيا بنادي الشاطئ بالإسماعيلية في تمام الساعة الواحدة ظهر بعد غد الثلاثاء، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة الرياضية والفنية والإعلامية، عقب انتهاء الباروكى من عبور القناة.

وقال باروكى عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "اللحظة اللى بستناها من زمان، الحلم اللى عشته فى تدريب وتركيز، دلوقتى خلاص هنبدأ أول خطوة فى تنفيذه، بدعمكم وبحبكم هنغير مع بعض التاريخ، هنجيب العالم كله لمصر، وزى ما أبطالنا عملوها زمان وخلوا العالم كله يحلف بالجندى والمقاتل المصرى بعد معجزة عبور القناة فى حرب أكتوبر 73، هنخلى العالم كله يرجع يبص تانى ويعترف تانى بقوة الإرادة والتحدى اللى عند المصريين".

وأضاف الباروكى: "زى ما كانت أنظار العالم كله على قناة السويس فى حرب العبور سنة 73، إن شاء الله هتكون كل عيون العالم على قناة السويس فى 6 أكتوبر اللى جاي، وإحنا بنحقق انجاز جديد وتحدى جديد بعبور قناة السويس الجديدة، سباحة بزعانف المانو، عشان يكون التحدى أكبر ويكون الإنجاز ده بيحصل لأول مرة وأقدر أحقق لبلدى اللى حلمت بيها من زمان، انى دائما أرفع علمها فى كل مكان، ليه يكون تاريخ السباحة قائم على تحدى عبور المانش فى إنجلترا، ليه ما نخلقش مانش جديد ونحط مصر على خريطة السباحة فى العالم، يوم 6 أكتوبر اللى جاى تحدى جديد هدخله بروح انتصار اكتوبر وبدعمكم كلكم، يوم عبور قناة السويس".