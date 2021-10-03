شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الجمهورية الجديدة تبعث الحياة فى سيناء ومدن القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الإنجاز العظيم الذى تشهده أرض الفيروز كان نتيجة توافر إرادة سياسية حقيقية.. والدولة نفذت استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.

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الإنجاز العظيم الذى تشهده أرض الفيروز كان نتيجة توافر إرادة سياسية حقيقية.. والدولة نفذت استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.. و13 مشروعا لمعالجة مياه الصرف الصحة والزراعى بإجمالى طاقة تصل إلى نحو 7 ملايين م3/يوم

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