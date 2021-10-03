شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. نقل 2096 أسرة من عزبة أبو قرن لوحدات مفروشة بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها تفقد المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة لمساكن حضارية بمدينة معا بمدينة السلام ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، حيث يتم تسليم شقق مجهزة للأسر المستحقة .

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أنه تم نقل وإخلاء 2096 أسرة من أصل 4758 أسرة بالمنطقة، لوحدات بديلة بمدينة معا بمدينة السلام، مشيرة إلى أن المحافظة توفر وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم الشخصية للوحدات الجديدة، حيث يتسلمون وحدات بها كافة الفرش والتجهيزات والأجهزة الكهربائية.

الرئيس السيسي يشيد بالجهود الدؤوبة للكونغو فى إطار رئاسة الاتحاد الأفريقى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الأفريقى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادى القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السفير الكونغولى نقل رسالة إلى الرئيس من الرئيس الكونغولى "فيليكس تشيسيكيدي"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التى تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية فى إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، وذلك استنادًا إلى الخبرة المصرية العريضة فى إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الأفريقية، فضلًا عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

"تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة لتصل 5 سنوات

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

معلومات الوزراء: مصر تحقق مرتبة مرتفعة بمؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية

تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة ومتسارعة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وفي سبيل تحقيق ذلك اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات ذات الصلة على مدار السنوات الماضية تماشيًا مع "رؤية مصر 2030" واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي.

وقسم البنك الدولي أداء دول العالم في التحوّل الرقمي ونضج التقنيات الحكومية إلى ٤ مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى «أ» الدول القائدة عالميًّا في نضج التكنولوجيا الحكومية، وشملت 43 دولة، من بينها دول الولايات المتحدة، والإمارات، وكندا، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتي صُنفت بمرتبة "مرتفعة للغاية" في نضج التكنولوجيا الحكومية، تليهم المجموعة "ب" والتي جاءت مصر داخلها، وتشمل الدول التي حققت مرتبة "مرتفعة" في نضج التكنولوجيا الحكومية.

التضامن: استقبال طلبات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين إلكترونيا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكترونى على أن يتم تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية والتى تم إطلاقها اليوم الأحد، موضحة أنه لا يوجد أي نوع إعاقة من الإعاقات سيتم استبعادها، وأن المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، متوقع أن يتقدم إليها من 3 إلى 4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة.

الرئيس السيسي يتلقى رسالة من تشيسيكيدى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الأفريقى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادى القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السفير الكونغولى نقل رسالة إلى الرئيس من الرئيس الكونغولى "فيليكس تشيسيكيدي"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التى تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية فى إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى

وزير الرى: رفع درجة الاستعداد التامة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات

قال الدكتور عبد العاطى أنه قام بالتوجيه برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات فى جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

أول فيديو لشيخ الأزهر عقب انتهاء رحلته العلاجية فى ألمانيا

قالت مشيخة الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، غادر مركز العلاج الطبيعى بألمانيا، ظهر اليوم الأحد، متوجهًا إلى العاصمة الإيطالية روما ليستأنف نشاطه العالمى بالمشاركة فى قمتى قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم.

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العـام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، جاء فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى ذكرى يوم خالد من أيام تاريخنا الوطنى، يسعدنى أن أهنىء سيادتكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد والذى سيظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة".

الرئيس التنفيذى لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية": الإعلام الرقمى هو المستقبل ويوجد منافس كل دقيقة

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشباب لابد أن يخلق لنفسه الأهداف الشخصية حتى يستطيع الوصول للنتائج، مؤكدا أن المؤسسات تعمل حتى تحقق مكاسب والإعلام الرقمى أولا ثم الإعلام التقليدى.

وأضاف صالح، خلال كلمته بملتقى شباب الإعلام العربى الذى تنظمه كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشباب الأصغر ينتج فى هذا العصر بشكل أسرع، فالإعلام الرقمى هو المستقبل، واليوم يوجد منافسة شديدة، فكل دقيقة يظهر منافس جديد، فأصبح الإعلام كله فى مكان واحد وفى معترك واحد، ويعمل من على منصة واحدة، فالشركة المتحدة تعمل فى مجال الإنتاج تتقبل الأعمال من المنتجين فى مصر عن طريق منصاتها الإلكترونية.

وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بنصر أكتوبر: رمزٌ للفخر والإعزاز

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وجاء بالبرقية: "يسُعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم أصــدق التهــانى مقرونــة بأطــيب الأمنيــات بموفــور الصحــة ودوام التوفيق، وأن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة"

سلطنة عمان: تلقينا بلاغا بانهيار جبل على سكن عمالى فى مسقط بسبب إعصار شاهين

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم، تلقى السلطات المعنية بلاغا عن انهيار جبل على سكن عمالى فى الرسيل بمسقط.، نقلا عن التليفزيون العماني.

وأعلنت سلطنة عمان عن استقبال عدد من مراكز الإيواء ببعض المناطق لأسر عمانية، كإجراء احترازى لتأثيرات إعصار شاهين الذى يضرب البلاد اليوم، وفق وكالة الأنباء العمانية.

غدا طقس مائل للحرارة بأغلب الأنحاء نهارا لطيف ليلا والعظمى بالعاصمة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

بدء المرحلة الثانية من ترميم تماثيل الميادين والحدائق بالمحافظات.. صور

بدأت وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم، فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، والتى أطلقتها بداية هذا العام بهدف إظهار هذه الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضارى والجمالى عليها.

الحكومة لـ"النواب": نجدد العهد والميثاق أن نكون لكم عونا للنهوض بوطننا الغالى

وجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، التهنئة لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، قائلا: "الحكومة تجدد العهد والميثاق أن تكون لكم عونا للنهوض بوطننا الغالى، ونحن على ثقة بأنكم قادرون بخبراتكم أن تحققوا للشعب كل ما يطمح فيه".