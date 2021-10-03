دافع عن أخته فدفع حياته الثمن.. كواليس مقتل شاب في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفع شاب حياته ثمنا لدفاعه عن عرض شقيقته أثناء حضورهما حفل زفاف بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من أحد المستشفيات بوفاة شاب عشريني متأثرًا بإصابته بضربة بالرأس بدائرة مركز أبو النمرس.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب توصلت إلى أنه أثناء حضور شاب يبلغ من العمر 22 سنة وأخته حفل زفاف تعرضت الأخيرة لمضايقة من أحد الأشخاص ما أثار غضب شقيقها.

مشادة كلامية وقعت بين الأخ والطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الأخير على الأول بحجر بمنطقة الرأس لتسيل منه الدماء.

نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم قبل أن يفارق الحياة في اليوم التالي. وتحفظت قوات الشرطة بقيادة الرائد عبدالباقي أمين على المتهم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.