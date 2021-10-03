رصاص الثأر يطل برأسه من جديد في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حلقة جديدة من مسلسل الثأر دارت أحداثه بإحدى قرى مركز أطفيح جنوب الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار ووجود قتيل بإحدى قرى مركز أطفيح.

وووجه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق رفيع المستوى ومعاينة مسرح الجريمة وسماع أقوال شهود عيان مع تعيين حراسة مشددة بالقرية محل الواقعة؛ لملاحظة الحالة الأمنية.

تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق توصلت إلى أن مجهولين أمطروا الضحية بالرصاص ما أسفر عن مقتله؛ بسبب تجدد خلافات ثأرية قديمة.

ونجحت جهود الرائد محمد سعيد رئيس مباحث أطفيح ومعاونه الرائد عبد الحليم الجيار في تحديد هوية المتهمين وضبطهم والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى أطفيح المركزي، وتحرير محضر أحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.