وزير العدل يبحث مع نظيرته الليبية تعزيز التعاون القضائي المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل صباح اليوم، المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام الوزارة نظيرته الليبية حليمة اليوسفي وزيرة العدل بالجمهورية العربية الليبية، التي قدمت التهنئة بيوم القضاء المصري.

واستعرض الوزيران خلال اجتماعهما سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، كما بحثا الاتفاقات الثنائية وأخصها اتفاقية التعاون بين مركز الدراسات القضائية في مصر والمعهد العالي للقضاء بليبيا، وكذا اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية الموقعة بين حكومة البلدين الشقيقين.

كما ناقش الوزيران سبل تفعيل اتفاقية التعاون القضائي، وكذلك فتح آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات المصرية.