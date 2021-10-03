"حشيش وبانجو".. حبس عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش والبانجو.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي وهي عبارة عن "هاتف محمول، مبلغ مالي، سلاح ناري بدون ترخيص".

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار بالمرج.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدري الحشيش والبانجو – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.