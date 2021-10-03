أول تعليق من مدير حديقة الأسماك بشأن اقتطاع جزء منها لبناء جراج سيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انتقد الدكتور محمد عبدالحميد، مدير عام حديقة "جبلاية الأسماك" تصريحات الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار – أمس السبت – في بعض البرامج التلفزيونية، بشأن تخصيص مساحة تقدر بنحو نصف فدان من حديقة الأسماك لإنشاء جراج للسيارات لخدمة الزائرين.

وقال عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ما صرح به الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رغم احترامي لشخصه، وهو مسئول كبير له كامل الاحترام والتقدير، إلا أن الكلام الذي صدر منه كلام غير مسئول".

وأضاف عبدالحميد: "كيف يقول الدكتور وزيري أن الحديقة بلا أسماك"، متسائلًا: "من أين عرف هل يوجد أسماك بالحديقة أم لا؟".

وأكمل عبدالحميد: "بالفعل الحديقة مليئة بالأسماك وبها معامل وصوب وأسماك محنطة وغيرها من الأشياء التاريخية، أما الحديث حول شطب الحديقة تعداد الآثار أو شطب جزء منها أو غير ذلك، فهو أمر يعود إلى وزارة السياحة والآثار، واللجنة الدائمة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية، ولا علاقة لنا به".

وتابع عبدالحميد: "الحديقة تحتاج إلى تطوير ولكننا نبذل كل جهودنا في الحفاظ عليها لأنها تحمل تاريخ طويل لنا، وتعد جزء من الوجدان الجمعي المصري وتم فيها تصوير الكثير من الأعمال الفنية، ومن هنا تكتسب قيمة إضافية تدفعنا إلى ضرورة أن نبذل مزيد من الجهد في الحفاظ عليها".

وحول اقتطاع جزء من الحديقة لإقامة جراج، قال عبدالحميد: "هذه الفكرة أول مرة نسمع عنها مع العلم أن الحديقة أصولها تتبع وزارة الزراعة ونحن الجهة المسئولة عنها"، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدم عدد كبير من المستثمرين بغرض تطوير البنية التحتية للحديقة من خلال إنشاء مطاعم وكافتيريات ذات مستوى عالي لخدمة الزوار، لكن فكرة إنشاء جراج فهذا جديد ولم يتقدم إلينا مستثمر بهذا المقترح.

وتابع: "أحد المستثمرين عرض علينا مشروع استغلال جراج التحرير لركن سيارات الراغبين في زيارة الحديقة على أن يتم النقل بعد ذلك من خلال مراكب تابعة للمستثمر عبر النيل إلى المرسى المملوك لحديقة الأسماك ليستمتعوا بزيارة الحديقة مع توفير خدمات المطاعم والكافتيريات لهم".

وحول تصريحات الأمين العام للآثار، بوجود مكان خال من الأشجار في الحديقة، أكد أن الأشجار والنخيل في كل مكان بالحديقة، ولا يوجد نصف فدان خالي، ويمكن للزائر العادي أن يرى ذلك بنفسه.