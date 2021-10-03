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الرئيس السيسي يوجه بأهمية استكمال تطعيم طلاب الجامعات والعاملين بقطاع التعليم

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية الاستكمال السريع لتطعيم كافة الطلاب الجامعيين والعاملين فى قطاع التعليم ضد فيروس ، مع مراعاة الاستمرار في الالتزام الكامل بكل الاحتياطات الاحترازية والوقائية، وذلك بهدف ضمان أمن وسلامة الكوادر التعليمية والطلاب وأسرهم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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