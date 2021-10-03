شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنعى شهيدا مصريا بقوات حفظ السلام فى دولة مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالى والذى استشهد بالأمس إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام، وأسفر الحادث عن استشهاد ضابط صف وإصابة 3 درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتتقدم القوات المسلحة المصرية بخالص التعازى والمساواة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتؤكد القوات المسلحة على أن دورها فى حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة.