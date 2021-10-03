معلومات الوزراء: تمويل أكثر من 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر فى 7 سنوات

ونجح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال السبع سنوات السابقة فى ضخ تمويلات بلغت حوالى 36 مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد على 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع