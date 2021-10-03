شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تحويلات لحركة السيارات بشارع يوسف عباس 15يوما لاستكمال المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس فى مدينة نصر، لمدة 15 يوما، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة، للقادم من شارع على أمين اتجاه طريق النصر (استكمال التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء المحطة) بالوصلة من شارع السوق وحتى طريق النصر.

ويستلزم الغلق مع تنفيذ تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع إسماعيل القبانى والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر ، لمدة 15 يوم ليلاً ونهاراً إعتباراً من يوم الأحد الموافق 3/10/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.