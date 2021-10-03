شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تنشر فيلما جديدا بعنوان "عقيدة مصري" عن ذكرى حرب أكتوبر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اطار الاحتفالات التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية بمناسبة شهر الانتصارات، تواصل وزارة الدفاع الاحتفال بحرب السادس من أكتوبر 1973 والتي مر عليها أكثر من 48 عاما، ونشر الموقع الرسمي للوزارة فيديو بعنوان "عقيدة مصري" والذى يرصد لقطات نادرة عن حرب أكتوبر.

و تناول الفيلم الذى نشرته وزارة الدفاع بعض شهادات القادة الإسرائيليين عن الحرب وكيف كانت الحرب مفاجئة لهم، و تحدث بعضهم عن قوة الجيش المصرى والذى استطاع تحقيق النصر في أكتوبر 1973.