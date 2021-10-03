شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير الرى: رفع درجة الاستعداد لتنفيذ موجات لإزالة التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

حياة كريمة.. نقل 2096 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة لوحدات مفروشة بالسلام

أول فيديو لشيخ الأزهر عقب انتهاء رحلته العلاجية فى ألمانيا

وزير الرى: رفع درجة الاستعداد التامة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات

التضامن: استقبال طلبات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين إلكترونيا\

الصحة: 84.3% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

غدا طقس مائل للحرارة بأغلب الأنحاء نهارا لطيف ليلا والعظمى بالعاصمة 30 درجة

شيخ الأزهر ينهى رحلة علاجه بألمانيا ويتوجه إلى روما لحضور مؤتمر قادة الأديان

التعليم توجه المعلمين المسجلين على موقع اللقاح بالالتزام بموعد التطعيم

ليلى بنس: المصريون بالخارج يتبرعون بـ362,805 ألف دولار لـ"حياة كريمة"

وزيرة الصحة: توريد 162 جهاز أشعة مقطعية متطورا لفحص مرضى كورونا

أكاديمية البحث العمى تفتح باب التقدم لمنح علماء الجيل القادم لأوائل الخريجين

التعليم توضح مدة تدريس مواد التربية المهنية والأنشطة للثانوى العام

الأوقاف: مبيعات إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تتجاوز 700 ألف جنيه

الأوقاف تفتتح 12 مسجدا بالمحافظات الجمعة المقبل

السكة الحديد تعلن تعديل تركيب عدد من القطارات.. تعرف عليها

التعليم تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمكتبات المدارس

القوى العاملة: تحصيل 850 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى بالإمارات