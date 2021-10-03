شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الاعاقة، فى مرحلتها الاولى، من خلال التنسيق الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، لافته إلى أن اللجنة المركزية بوزارة الصحة تراجع حالات الاعاقة ، مشيرة إلى أنه يتم الرجوع لوزارة التضامن لاستكمال الخدمات المتكاملة ، قائلة :"نسعى لان تشمل بطاقة الخدمات المتكاملة كل الاعاقات بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة الاجتماعى المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة "ذوى الاعاقات المتوسطة" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.