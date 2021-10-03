خير الله ممثلًا لبرلمانية "النور".. وعبد المنعم لـ"مصر الحديثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن إخطاره باختيار أحمد خليل خير الله ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب النور أمام المجلس، وذلك عملًا بنص المادة 105 من اللائحة الداخلية.

وأعلن رئيس مجلس النواب إخطاره من رئيس حزب مصر الحديثة باختيار النائب هلال عبد المنعم ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

يُذكر أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص في المادة 105 على: يخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم مَن يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء مَن ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وتنص المادة 106 على: يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، في كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.