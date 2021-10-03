تحويلات مرورية لرفع "كمرات المونوريل" بشارع يوسف عباس في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية تحديد تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة، للقادم من شارع علي أمين تجاه طريق النصر (استكمال التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء المحطة) بالوصلة من شارع السوق وحتى طريق النصر، الأمر الذي يستلزم الغلق مع تنفيذ تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس للقادم من شارع علي أمين تجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع إسماعيل القبانى والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر، لمدة 15 يوم ليلاً ونهاراً اعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الأحد الموافق 3/10/2021 دون تعطيل للحركة المرورية .

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.