بحوزتهم "مخدرات وأسلحة".. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالإكراه اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة وإعادة المسروقات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، فردين محليين، سلاح أبيض "سنجة"، كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 10 وقائع بنطاق مركزي شرطة "بركة السبع، قويسنا" وقسمي شبين الكوم وميت غمر بالدقهلية، وأرشدوا عن الدراجات المستولى عليها وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وملاحقة وضبط عناصر التشكيلات العصابية.