سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز.. وزير الداخلية يهنئ السيسي والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وجاء بالبرقية: "يسُعدني وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بانتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق"

"إن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة ورجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة و سطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به في تاريخ العسكرية على مـر العصور".

"نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتهم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى.. فكل عام وسيادتكم بخير.. ومصرنا الغالية في تقدم وريادة".

كما بعث وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للفريق أول/محمد زكي "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي".

وجاء بالبرقية: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهاني وصادق الأمنيات".

"إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة رايتها دائماً عالية خفاقة.

حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد على طريق الحق خطاه إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير".



وبعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيد أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهاني وصادق الأمنيات.

حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها وقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من الرفعة والتقدم.. وكل عام وسيادتكم بخير".