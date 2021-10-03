شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية من ترميم تماثيل الميادين والحدائق بالمحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة السياحة والآثار، صباح اليوم، فى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة تنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، والتى أطلقتها بداية هذا العام بهدف إظهار هذه الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضارى والجمالى عليها.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال التنظيف والصيانة بدأت منذ صباح اليوم بجميع المحافظات بالجمهورية، وأن هذه الأعمال سوف تتم بصفة دورية بواقع مرتين خلال العام.

وأضاف أن الأعمال سوف تستمر لمدة شهر تقريبا وتشتمل على تنظيف وصيانة تماثيل 80 ميدان فى مختلف محافظات الجمهورية منها؛ تمثال كل من أم كلثوم ورمسيس بالمنصورة، طه حسين بالمنيا، سعد زغلول ببنها، العبور ببنى سويف، محمد على باشا بالمنشية بالإسكندرية، والجندى المجهول بالمنوفية، وغيرهم من التماثيل فى جميع محافظات الجمهورية.

وتتضمن أعمال الصيانة الدورية إزالة الكتابات المشوهة والأتربة العالقة باستخدام أسلوب التنظيف الميكانيكى الجاف أو التنظيف الرطب حسب الحالة، بالإضافة إلى حماية وعزل العناصر المعدنية، وصيانة العناصر الحجرية، وإعادة إحياء وتذهيب النصوص التأسيسية.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من أبرز الميادين التى عملت الوزارة على تجميلها هو ميدان التحرير والذى تم تزينه بمسلة وعدد من الكباش وتم افتتاحه مزامنة مع موكب نقل المومياوات الملكية، كما شملت أيضًا تماثيل أسود كوبرى قصر النيل، وتمثال سيمون بوليفار بوسط مدينة القاهرة، وغيرها من الميادين بمحافظات سوهاج وأسيوط والاسكندرية والغربية والشرقية وغيرها.