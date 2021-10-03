شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: استقبال طلبات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكترونى على أن يتم تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية والتى تم إطلاقها اليوم الأحد، موضحة أنه لا يوجد أي نوع إعاقة من الإعاقات سيتم استبعادها، وأن المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة، متوقع أن يتقدم إليها من 3 إلى 4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة.

وأوضحت "القباج "خلال إطلاق المرحلة الثانية لكارت بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأحد، وذلك بديوان وزارة التضامن الاجتماعي وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على شمول كل أشخاص ذوي على الإعاقة على بطاقة الخدمات طالما كانوا مستحقين،لافته أن استحقاق الشخص سيتم وفقاً لدرجة الإعاقة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من عدة خدمات، تتضمن ميكنة نموذج التقييم الطبي وتصنيفها طبقا للفئات العمرية وميكنة نموذج التقييم الوظائفي، ونموذج الخدمات المتكاملة لتطوير قاعدة بيانات متكاملة وإجراء الربط الشبكي بين الأطراف المعنية بالكشف الطبي والوظيفي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، كذلك التعاون مع مجمع الإصدارات المؤقتة والذكية وشركة تكنولوجيا معلومات لإجراء لاستخراج البطاقات وإعداد فرق عمل إضافية لسد عجز الكوادر البشرية في مكاتب التأهيل لسرعة تقديم الخدمة.