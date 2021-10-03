شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية": الإعلام الرقمى هو المستقبل ويوجد منافس كل دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشباب لابد أن يخلق لنفسه الأهداف الشخصية حتى يستطيع الوصول للنتائج، مؤكدا أن المؤسسات تعمل حتى تحقق مكاسب والإعلام الرقمى أولا ثم الإعلام التقليدى.

وأضاف صالح، خلال كلمته بملتقى شباب الإعلام العربى الذى تنظمه كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشباب الأصغر ينتج فى هذا العصر بشكل أسرع، فالإعلام الرقمى هو المستقبل، واليوم يوجد منافسة شديدة، فكل دقيقة يظهر منافس جديد، فأصبح الإعلام كله فى مكان واحد وفى معترك واحد، ويعمل من على منصة واحدة، فالشركة المتحدة تعمل فى مجال الإنتاج تتقبل الأعمال من المنتجين فى مصر عن طريق منصاتها الإلكترونية.

وتنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة "ملتقى شباب الإعلام العربي" خلال الفترة من 3-5 أكتوبر القادم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية ورئيسة الملتقى.

ويتضمن الملتقى عددا من الورش التدريبية المتنوعة يقدمها نخبة من الإعلاميين الشباب، ولقاءات مفتوحة وحلقات نقاشية، ومسابقة بين كليات الإعلام في مجالات: الأفلام التسجيلية والوثائقية، والصحافة المطبوعة والإلكترونية، والإعلانات.

وتتضمن فعاليات الملتقى جلسات نقاشية حول "فرص الاستثمار في مهارات طلاب وخريجي الإعلام، وجلسة نقاشية حول "الشباب والثقافة الإعلامية والمعلوماتية"، ولقاءات تجمع بين شباب الخبراء بشباب دارسي الإعلام، يدور حول"تحدي البدايات ومهارات المرحلة"، كما يتضمن ورشا تدريبية في مجالات متنوعة منها التقديم التليفزيوني، والدوبلاج والتعليق الصوتي، وصحافة الفيديو، وإعلام الذكاء الاصطناعي.