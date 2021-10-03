شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. إنهاء 90% من أعمال تطوير 16 قرية بالإسماعيلية ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المهمة، على رأسها إنهاء 90% من أعمال تطوير 16 قرية و37 تابعا بالإسماعيلية ضمن حياة كريمة، وتصديق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية.

وإلى أهم الأخبار:

إنهاء 90% من أعمال تطوير 16 قرية و37 تابعا بالإسماعيلية ضمن حياة كريمة

يتنقل قطار "حياة كريمة" بين محطات التنمية على مستوى الجمهورية، حيث بدأت بشائر المبادرة تجنى ثمارها فى القرى الريفية بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية والتى تقع فى سيناء، والمخطط تطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، عبر أعمال توصيل شبكات الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي، داخل القرى.

مطرب الراب الفلسطينى يعتذر بعد تغييره كلمات مولاى للنقشبندى: "نيتى كانت صافية"

اعتذر مطرب الراب الفلسطينى شب جديد، عن فعله فى حفلة مروان بابلو وتغييره فى كلمات ابتهال مولاى إنى ببابك الشهير للشيخ سيد النقشبندى.

على معلول يضحى بـ32 مليون جنيه ويمدد عقده مع الأهلى لمدة موسمين

علم ”الخليج 365”، أن على معلول ظهير أيسر الأهلى اتفق مع إدارة ناديه بشكل نهائى على تمديد التعاقد بين الطرفيين والذى ينتهى ينهاية الموسم المقبل لمدة موسمين إضافيين مقابل 1.5 مليون دولارعن الموسم الواحد، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود فور عودة اللاعب من تونس.

رسميا.. بيراميدز يضم وليد الكرتى نجم الوداد 3 مواسم مقابل مليون دولار

وقع وليد الكرتى نجم وسط نادى الوداد المغربى لنادى بيراميدز لمدة 3 مواسم مع وجود بند فى العقد يمنح الناديين الحق فى الاستمرار لمدة سنة إضافية بموافقة الطرفيين، وعلم ”الخليج 365”، أن إدارة بيراميدز نجحت فى ضم اللاعب مقابل مليون دولار سيتم دفعهم على قسطين، وذلك رغم طلب نادى الوداد الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن متوسط الميدان الدولى فى بداية المفاوضات.

أمطار خفيفة تمتد للقاهرة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 إلى الجمعة المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

المالية: إيرادات البيع وصناعة وترويج المحتوى وإعلانات الإنترنت تخضع للضرائب

أجرى بعض قيادات وزارة المالية حوارًا مفتوحًا مع عدد من المحررين الاقتصاديين.. وقالوا، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»،: «نعمل معًا فريقًا واحدًا متناغمًا بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لتحقيق المستهدفات الاقتصادية عبر التوظيف الأمثل للخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة فى إرساء دعائم سياسات مالية متوازنة تُلبى احتياجات المواطنين، وتسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة».

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريجى الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية دفعة أكتوبر 2021، والتى تشمل الدفعات (117) أطباء و(67) متخصصين مختلط، والدفعة ( 109) رئيسات تمريض، صرح بذلك اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

طرح وحدات سكنية وأراضى ومحال تجارية وصيدليات وجراجات للبيع بالمزاد العلنى

أعلن الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عدد من قطع الأراضى والوحدات السكنية، والوحدات الإدارية والمحال التجارية والصيدليات والجراجات، للبيع بالمزاد العلنى فى عدد من مشروعات الهيئة بالمدن الجديدة.

نيويورك تايمز: اتهام جديد لفيس بوك بمساهمته فى أحداث اقتحام الكونجرس

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الذى تعرض لانتقادات حادة من أحد الموظفين السابقين بالشركة، والذى كشف أنها علمت بالعديد من الأضرار التى تسبب فيها الموقع الأزرق، كان يستعد لمواجهة اتهامات جديدة من نفس الموظف، وقالت الشركة إنها تعد دفاعا قويا.

الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى: قريبا إطلاق كيان متخصص للمستشفيات

يستعد صندوق مصر السيادى لإطلاق كيان متخصص لتقديم خدمة رعاية صحية بتكلفة منخفضة، وفقا لما صرح به المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى .

ليلى بنس: المصريون بالخارج يتبرعون بـ362,805 ألف دولار لـ"حياة كريمة"

خلال فاعلية إطلاق حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج لصالح المشروع القومى الكبير "حياة كريمة"، التى عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رحب أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالحضور جميعا، مشيدين بجهود وزارتى الهجرة والتخطيط فى دعم المشروع القومى الكبير "حياة كريمة" الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما توجهوا بخالص الشكر إلى المصريين فى الخارج الذين ساهموا فى مساندة المشروع.

وزيرة الصحة: توريد 162 جهاز أشعة مقطعية متطورا لفحص مرضى كورونا

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، المصنع الرئيسى لإنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة التشخيصية بمقر شركة "سيمنز" العالمية (Siemens Healthineers) بمدينة "ميونخ" الألمانية، حيث كان فى استقبالها، الرئيس الإقليمى لشركة سيمنز لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط "بيرند اونزورجي".

التعليم توجه المعلمين المسجلين على موقع اللقاح بالالتزام بموعد التطعيم

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمى لتلقى لقاح كورونا بضرورة الالتزام بالمواعيد والأماكن المحددة لتلقى اللقاح وعدم التخلف عن تلك المواعيد.

مصر تحجز 13 مقعدا فى دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة فى بطولات الإسكواش، وتستمر البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 6 أكتوبر الجارى.

مواعيد مباريات اليوم.. قمة ليفربول ضد مان سيتى وإسبانيول يتحدى ريال مدريد

تقام اليوم الأحد 3 - 10 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة فريق ليفربول المحترف فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح أمام نظيره مانشستر سيتى فى قمة مرتقبة بالدورى الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد مع إسبانيول فى الدورى الإسباني.

مواجهات نارية بملاعب العالم اليوم.. ليفربول يستضيف مان سيتى فى قمة البريميرليج.. صلاح يستهدف تحطيم رقم دروجبا والانفراد بصدارة الهدافين.. الريال يسعى لاستعادة الانتصارات أمام إسبانيول.. وسان جيرمان فى ضيافة رين

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات المرتقية فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "البيج فايف"، أبرزها عندما يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتى فى قمة مرتقبة بالدورى الإنجليزي، ويلتقى ريال مدريد مع إسبانيول فى الدورى الإسباني، ويحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على فريق رين بالدورى الفرنسي.