شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الإسكان والهجرة لتدريب وتأهيل شباب قرى "حياة كريمة"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل فعاليات توقيع البروتوكول بين وزارتي الإسكان والهجرة، وذلك لتدريب وتأهيل الشباب بقري مبادرة حياة كريمة.

من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن مبادرة حياة كريمة تعد سابقة فى تاريخ مصر ، لافتا الي ان المشاركة المجتمعية في هذه المبادرة هي اساس نجاح تلك المبادرة .

وأضاف الدكتور عاصم الجزار ، ان اشراك المجتمع المحلي في الصيانة والتشغيل، وهو ما يساهم في زيادة توفير فرص العمل موضحا ان البروتوكول يأتي ثماره في الحفاظ علي مشروعات حياة كريمة .

فيما قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن وزارة الإسكان بدات خلال الفترة الكبيرة جهز كبير في تنمية المحافظات ، موضحا ان هذا الجهد يجب ان يصطحبه مبادرات اخري تتعلق بتدريب وتوعية شباب القري والمحافظات لمواجهة الهجرة غير الشرعية .

واشارت وزيرة الهجرة، ان البروتوكول يتضمن ١٤ محافظة مصدرة غير شرعية ، مشيرة الي ان البروتوكول يهدف لرفع وتاهيل قدرات الشباب لسوق العمل.