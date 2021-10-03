شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمكتبات المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة الأنشطة التربوية والمكتبات المدرسية، استعدادا لـ"العام الدراسي الجديد"، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازم اتخاذها وتنظيف وتعقيم المكتبة كل يوم، كما أوضحت ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب والتزام كافة المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسمية والخاصة بتخصيص مكان مناسب للمكتبة وفقا للمعايير الموحدة المعتمدة وفق الإمكانات المناسبة ولا يتم التوسع في الفصول على حساب المكتبات إذ أنها مرفق لا يمكن الاستغناء عنه.

وتابعت الوزارة فى خطاب لها أنه يحظر استخدام المكتبة وأثاثها في المدارس في غير الأغراض الخاصة بالمكتبة ولا يتم التوسع في الفصول على حساب المكتبات إذ أنها مرفق لا يمكن الاستغناء عنه، مع حظر تكليف أخصائي المكتبات بأى عمل آخر يصرفهم عن أداء واجبهم الفني والتربوية، والتوجيه والاشراف الفني في المكتبات المدرسية عملية ضرورية للارتقاء بالخدمة المكتبية يقوم بها موجه المكتبات مع مراعاة ضرورة حل المشكلات التي تواجه أخصائي المكتبات، منهج التربية المكتيبة ليس منهجا دراسيا ولكنه منهجا لتعليم مهارات فن استخدام المكتبة.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة المسابقات المرسلة من الإدارة العامة للمكتبات، ونظرا للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد تم تعديل أعداد المشاركين في جميع المسابقات بناء على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، لافته إلي أنه في حالة حدوث ظروف استثنائية سيتم اجراء التحكيم الكترونيا.

كما شددت الوزارة على أنه يحظر مع مسئولى المكتبات التعامل مع مندوبي المبيعات الذين يترددون على المدارس ويتم الشراء من دور النشر المعتمد لها أوعية بالقائمة الببليوجرافية مع ضرورة التنوع عند الشراء في كافة فروع المعرفة، والتأكيد في اختيار الكتب التي يتم تداولها بالمكتبات المدرسية بحيث لا تحتوى على الموضوعات التي تدعو إلى العنف والتطرف.