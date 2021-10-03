شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف غيرت هيئة نظافة القاهرة طريق محور العروبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الورش الإنتاجية بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتجميل، أعمال تجميل بالجزيرة الوسطى لمحور العروبة بشارع صلاح سالم، بالقاهرة، حيث تم تنفيذ وتصميم أحدث المقاعد والبرجولات الخشبية بأحدث الاشكال العالمية في الحدائق العامة والجزر الخضراء.

وغيرت هيئة نظافة القاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى، شكل البرجولات والمقاعد الخشبية شكل الحديقة الوسطى بمحور العروبة، حيث تم تنفيذ وتركيب التصميمات الجديدة بمحور العروبة بصلاح سالم من نزلة كوبري المطار حتى كوبرى الجلاء بمعرفة الورش الإنتاجية تحت إشراف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش والمهندس رضا عمر مدير التصميمات بالإدارة المركزية للتجميل.

من جانبه، أثنى اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة، على رجال الورش والتجميل في إظهار محور العروبة بالمظهر اللائق بطول الطريق، وهو ما يؤكد الكفاءة العالية في تشكيل وعمل الأشكال الخشبية بكافة أنواعها.