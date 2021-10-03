شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السلع المدعمة على بطاقات التموين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع المدعمة على بطاقات التموين والتى تصل الى 28 سلعة، وتصرف السلع للمواطن بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن اعتبارا من أول أكتوبر الجارى، حيث يبلغ سعر المكرونة 425 قرشا للكيس زنة 500 جرام والسكر 8.5 جنيه للكيلو وزيت خليط 1 لتر بـ21 جنيها وكيلو الأرز بـ8 جنيهات بجانب العديد من السلع الأخرى .

كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وتطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بـ15 إلى 20% بجانب أيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن وبكميات تكفى احتيجات المواطنين .

اليوم "السابع" ينشر أسعار السلع المطروحة على بطاقات التموين.



