شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 850 ألف جنيه مستحقات ورثة مصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حصول مستحقات ورثة عامل مصرى البالغة 200 ألف درهم إمارتى، أى ما يوازى 850 ألف جنيه مصرى تقريبا .

قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي، فى بيان، إن وزارة القوى العاملة كلفت المكتب بمساعدة ورثة "ع. م .ع" فى الحصول على تعويض، حيث كان يعمل بشركة مقاولات وتوفي في حادث أثناء العمل ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول، مشيرة إلى أنه بمتابعة الشكوى مع الملحق العمالي أوضحت نجاح المكتب في مساعدة الورثة للحصول على تعويض بمبلغ 220 ألف درهم، أى ما يعادل 850 ألف جنيه مصرى.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع ذويه حتى تم الحصول على حكم قضائي بالتعويض، وبعد وصول إعلام الوراثة من مصر والمتابعة المستمرة من المكتب، وتم صرف شيك بمبلغ التعويض بتوجيهات السفير شريف البديوي بمتابعة مستحقات العاملين المصريين بدولة الإمارات العربية.