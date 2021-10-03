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‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.

‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات.

‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الألوان بـ20 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.

‎- الجوافة بـ15 جنيها.

‎- بلح بارحى بـ32 جنيها.

‎‏‎‎‏‎- التفاح السكرى بـ27 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر بـ14 جنيها.

‎‏‎- عنب بناتى بـ13 جنيها.

‎‏‎-الباميا الخضراء بـ20 جنيها.

‎‏‎-تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

 

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