شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 9 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه. ‎‏‎- الكوسة بـ 7.5 جنيه . ‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات. ‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الألوان بـ20 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات. ‎- الجوافة بـ15 جنيها. ‎- بلح بارحى بـ32 جنيها. ‎‏‎‎‏‎- التفاح السكرى بـ27 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر بـ14 جنيها. ‎‏‎- عنب بناتى بـ13 جنيها. ‎‏‎-الباميا الخضراء بـ20 جنيها. ‎‏‎-تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.