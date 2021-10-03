شكرا لقرائتكم خبر عن رفع التراكمات التاريخية من الأراضى الفضاء بالسيدة زينب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت هيئة نظافة القاهرة المخلفات التاريخية بالأراضى الفضاء والخرابات بنطاق حى السيدة زينب، ضمن حملة مكبرة بدأت اليوم وتستمر لمدة أسبوع لتنظيف شوارع السيدة زينب بمشاركة عدد كبير من عمال ومعدات الهيئة .

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بحضور الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، على أعمال رفع التراكمات، مشيرة إلى أنه يتم حل مشاكل وشكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات المخلفات بالأراضى الفضاء.

وتهدف الحملة رفع مخلفات الهدم المتراكمة في الخرابات والأراضى الفضاء، بالإضافة إلى كنس الشوارع وغسيل الأرصفة، حيث تم تقسيم رجال ومعدات الهيئة الى 8 فرق وتم توزيعهم على الشوارع.

وبدأت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة منذ أيام حملة مكبرة لرفع التراكمات التاريخية لمخلفات الهدم المتراكمة بمحيط سور مجرى العيون، لترفع ما يقرب من 140 ألف متر مكعب من المخلفات باستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار، للحفاظ على السور التاريخى، وضمن مخطط تطوير محيط السور .