شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطلق المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم الانتهاء من مرحلة الإعداد لاستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة ستصل للمنازل من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات.

وأضافت وزيرة التضامن خلال إطلاق المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة "ذوى الإعاقات المتوسطة" بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من ميكنة نموذج التقييم الطبي وتصنيفها طبقا للفئات العمرية وميكنة نموذج التقييم الوظائفي، ونموذج الخدمات المتكاملة لتطوير قاعدة بيانات متكاملة كذلك إجراء الربط الشبكي بين الأطراف المعنية بالكشف الطبي والوظيفي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، كذلك التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية واحدى الشركات لإجراء استخراج البطاقات مع إعداد فرق عمل إضافية لسد عجز الكوادر البشرية في مكاتب التأهيل لسرعة تقديم الخدمة.

وأوضحت القباج، أن أنواع الإعاقات لإصدار كارت الخدمات المتكاملة بالمرحلة الثانية شملت "إعاقة حركية وسمعية وبصرية وذهنية وسمع-بصرية وإعاقة متعددة وقصار القامة وأمراض الدم المزمنة مثل الهيموفيليا وغيرها "التي تهدد الحياة " أنواع الاضطراب "على أن يستقر الاضطراب أكثر من عام بعد العلاج المستمر، بما يؤثر على الوظائف الحياتية للمواطن، واضطراب طيف التوحد إضطراب فرط الحركة ".