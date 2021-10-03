شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 517 ألف جنيه مستحقات مصرية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، من الحصول على مستحقات المواطنة "ن.ا" ، وبلغت 123 ألفا و469 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 517 ألفا و335 جنيها مصريا تقريبا.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في بيان: إن المواطنة حصلت على حكم قضائي بإلزام المركز بدفع مبلغ 123 ألفا و469 ريالا سعوديا قيمة مستحقات المواطن، ونظرا لامتناع إدارة المركز عن دفع المبلغ وتنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطنة، قام المكتب بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية للمساعدة فى تنفيذ الحكم الصادر لصالح المواطنة، وتم تحويل المبلغ لحسابها من وزارة العدل .

وقدمت المواطنة المصرية الشكر لوزارة القوى العاملة على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.