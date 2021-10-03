شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تشير لسحب ممطرة بالسواحل الشمالية وشمال الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية "وخاصة السواحل الشمالية الغربية"، وشمال الدلتا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناه على فترات متقطعة .

ويشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.