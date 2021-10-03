شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات أكتوبر من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس ادارة البنك فى صرف معاشات أكتوبر اليوم من فروع البنك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر بنك ناصر الاجتماعى فى تغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.