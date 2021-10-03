شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكالمة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الاعاقة، فى مرحلتها الاولى، من خلال التنسيق الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، لافته إلى أن اللجنة المركزية بوزارة الصحة تراجع حالات الاعاقة ، مشيرة إلى أنه يتم الرجوع لوزارة التضامن لاستكمال الخدمات المتكاملة ، قائلة :"نسعى لان تشمل بطاقة الخدمات المتكاملة كل الاعاقات بنسبة 100%.
وبدأ قبل قليل المؤتمر الصحفى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ للإعلان عن المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة الأولي لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت للإعاقات الشديدة والواضحة وأنه تم الاتفاق علي الربط الشبكي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل التي تسجل على منظومة صحة المرأة والتي تحتوي على البيانات الصحية لسيدات تكافل وكرامة ، لأن ذلك يساعد في تطبيق المشروطية الصحية لأسر تكافل لافته الى أهمية ميكنة القومسيون الطبي وميكنة استمارة الكشف الطبي،وإعداد منصة إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول علي موعد لإجراء الكشف الطبي، مشيرة إلي أنه تم تحميل المنصة والاستمارة بعد إجراءات عديدة وتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.