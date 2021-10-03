شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بالحرارة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 3 أكتوبر 2021 إلى الجمعة المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الجمعة المقبل كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 4 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 5 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 24 درجة